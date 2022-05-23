Зеленский: Несколько тысяч людей из Мариуполя и «Азовстали» сегодня в плену РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными, возвращение из России депортированных украинцев и предотвращение продовольственного кризиса главными гуманитарными проблемами.



«Из гуманитарного характера я бы сейчас выделил две вещи. Первая – обмен людей. Это политическое решение, которое зависит от поддержки многих государств. На сегодня несколько тысяч людей находятся в плену после заблокированного Мариуполя и "Азовстали". Они вывезены. И с Донбасса были люди, которые сегодня в плену. Это отважные люди. Они сделали большую работу. Героическую и, уверен, историческую. Мы должны их обменять. И тут нужно, чтобы все государства, чтобы присоединился ООН, и Швейцария, и имеет опыт Израиль», – заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в Давосе.



По словам главы государства, это сложно, поскольку страны пытаются говорить с Россией, вместо того, чтобы давить политически через любые рычаги.



«Сегодня очень важно, чтобы весь мир не уговаривал Россию. Ни в коем случае. Заигрывать нельзя. Играть с РФ нельзя. Но давить политически через любые рычаги, бизнес, его закрытие в РФ, нефтяное эмбарго для того, чтобы выбить возможность обмена, активизировать обмен наших людей на российских военных. Нам не нужны российские военные, нам нужны только наши. Мы готовы хоть завтра менять», – сказал президент.



Еще одной гуманитарной проблемой он назвал предстоящий продовольственный кризис в мире.



«Будет дефицит пищевой продукции. Из-за блокировки всех портов в нашем государстве. Сегодня Россией заблокировано 22 миллиона тонн зерна, подсолнечника и т.д., которая контролирует азовское побережье. Вся политическая и бизнес элита должна делать те или иные мероприятия, чтобы разблокировать это зерно, чтобы оно было вывезено в страны Африки, Азии, ЕС, чтобы было людям что есть. Именно так во многих государствах будет стоять вопрос: что есть, потому что голод. И с этим нужно помочь. Потому что, если в ближайшие месяцы мы не вывезем это зерно, если не будет политических договоренностей с Россией через посредников, то будет голод и катастрофа», – заявил он.



Зеленский также назвал гуманитарной проблемой принудительную депортацию людей в РФ.



«Еще один вопрос может быть самым болезненным, но пока у него нет практической плоскости. Мы пока не можем найти инструмент, как это сделать. Более 500 тысяч людей были принудительно вывезены и депортированы не территорию РФ или временно оккупированные части Донбасса. Мы обращались в Международный Комитет Красного Креста. Там, где есть доступ и можно искать этих людей, мы ищем. Это сложная история. Мы не можем просто зайти в интернет и найти этих людей. У них забирали паспорта и деньги», – сказал он.



Зеленский добавил, что пока не может найти формат решения этого вопроса



«Я хочу обратить внимание международного сообщества на это. Мы хотим вернуть людей домой», – сказал он.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию, а часть в — Россию.



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».