Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия за время войны выпустила по Украине 2 275 ракет и нанесла более 3 тысяч авиаударов.



«Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 474 ракетных удара, применив 2 275 разных ракет. В большинстве случаев по гражданским объектам. За неполные 3 месяца было уже больше 3 тысяч авиаударов с российских самолетов и вертолетов. Какая еще страна придумывала такой масштаб ударов?», – заявил Зеленский в видеообращении к украинцам.



По его словам, все партнеры Украины соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита совместных ценностей всех стран свободного мира и общей свободы.



«А если так, то мы в праве рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение к парламентам стран или других иностранных аудиторий обязательно касаются этой тематики. Я благодарен всем партнерам, которые помогают, дают нам необходимое оружие и боеприпасы, чтобы преодолевать преимущество России в количестве техники и оружия», – добавил президент.