Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине

23 мая 2022, 23:11

Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия за время войны выпустила по Украине 2 275 ракет и нанесла более 3 тысяч авиаударов.

«Всего с 24 февраля российская армия нанесла по Украине 1 474 ракетных удара, применив 2 275 разных ракет. В большинстве случаев по гражданским объектам. За неполные 3 месяца было уже больше 3 тысяч авиаударов с российских самолетов и вертолетов. Какая еще страна придумывала такой масштаб ударов?», – заявил Зеленский в видеообращении к украинцам.

По его словам, все партнеры Украины соглашаются с тем, что борьба Украины в войне против России – это защита совместных ценностей всех стран свободного мира и общей свободы.

«А если так, то мы в праве рассчитывать на полную и неотложную помощь, прежде всего, оружием. Каждые мои международные переговоры, каждое обращение к парламентам стран или других иностранных аудиторий обязательно касаются этой тематики. Я благодарен всем партнерам, которые помогают, дают нам необходимое оружие и боеприпасы, чтобы преодолевать преимущество России в количестве техники и оружия», – добавил президент.

Еще по теме

Прочее
Война авиаудар последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
10:54
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
08:38
В Луганской области за сутки войсками РФ разрушено более 70 домов — ОВА
22:45
В Донецке «сбывают» гривны, а Донбасс продолжают разрушать. Дайджест НД за день ►
23:52
Святогорск под обстрелом. Зеленский обещает обмен военных с «Азовстали». Дайджест НД за день ►
22:55
«ДНР» и «ЛНР» с 23 мая снижают курс гривны к рублю
18:25
Росгвардия и «кадыровцы»: На блокпостах вокруг Мариуполя оккупанты усиливают фильтрацию
все новости
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23:17
«Отношусь философски» – Зеленский о покушениях на его жизнь
23:11
Зеленский: Россия нанесла более 3 тысяч авиаударов по Украине
22:33
Зеленский: Несколько тысяч людей из Мариуполя и «Азовстали» сегодня в плену РФ
22:13
В Донецкой области сообщили о новых жертвах обстрелов
22:04
Зеленский заявил о готовности встречаться только с Путиным, без посредников
21:50
В Донецкой области около 300 населенных пунктов остаются без света из-за обстрелов
20:56
Два десятка стран объявили о новой военной помощи Украине — глава Пентагона
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
20:33
«Артемсоль» не работает из-за боевых действий в Донецкой области
20:08
Гайдай: Оккупанты сосредоточили свои усилия на Северодонецке
19:33
Российский дипломат Бондарев стал первым, кто открыто осудил агрессию РФ против Украины
19:17
В Светлодарске взорван участок плотины
18:47
Der Spiegel: Россия привлекла к войне против Украины правых экстремистов
18:07
Российские оккупанты обстреляли Северодонецк, ранена женщина
все новости
ВИДЕО
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23 мая, 23:37
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция