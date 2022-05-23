«Отношусь философски» – Зеленский о покушениях на его жизнь

Украинская власть была подготовлена на тот случай, если на жизнь президента совершат покушение. Об этом рассказал глава государства Владимир Зеленский 22 мая, отвечая по видеосвязи на вопросы от участников форума в Давосе.



«Согласно нашему законодательству, есть кому руководить в этой ситуации. Мы четко понимали, что, если будет покушение и будет негативный результат, если будет такая ситуация – оккупированный город, оккупированный Киев. Я как президент должен был думать, кто будет заниматься управлением державой, не потерять институты наши, начиная с армии и заканчивая финансовыми институтами», – сказал он.



Зеленский отметил, что «мы были подготовлены и разделены – я, премьер-министр и председатель парламента. Мы разделили Кабинет Министров, разделили его на две части, это было два Кабмина».



При этом, говоря о попытках покушения, он сказал, что «они много раз уже пытались это сделать. Я отношусь к этому достаточно философски».