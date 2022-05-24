Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, погибли четыре человека — Гайдай

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Северодонецке четыре человека погибли в одной многоэтажке. Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, когда полицейские приехали на помощь, они обнаружили тела двоих мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе.



«Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом, повреждены несколько домов. Всего по городу по меньшей мере шесть. Столько же — в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине», — сообщил Гайдай.



Глава ОВА добавил, что еще четыре дома разрушены в Золотом и три — в Новодружеске.



«Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя – трудно добраться до мест событий. С двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горском, в котором были современные условия для обучения», — отметил Гайдай.



Он добавил, что постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном.



«Относительно событий на фронте: враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк. Сейчас при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска», — рассказал Гайдай.