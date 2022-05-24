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Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, погибли четыре человека — Гайдай

24 мая 2022, 08:27

Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, погибли четыре человека — Гайдай

Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА Последствия обстрелов Луганщины. Фото: ОВА

В Северодонецке четыре человека погибли в одной многоэтажке. Россияне хаотично и почти непрерывно обстреливают областной центр. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, когда полицейские приехали на помощь, они обнаружили тела двоих мужчин и женщины без признаков жизни. Еще одна женщина была тяжело ранена. Ей предоставили первую помощь и госпитализировали. Умерла она уже на операционном столе.

«Все четверо находились в одной многоэтажке. Вероятно, там и жили. Или по соседству. Вчера эта улица оказалась под очень плотным обстрелом, повреждены несколько домов. Всего по городу по меньшей мере шесть. Столько же — в Лисичанске, где в одной из многоэтажек удалось спасти жизнь мужчине», — сообщил Гайдай.

Глава ОВА добавил, что еще четыре дома разрушены в Золотом и три — в Новодружеске.

«Обстрелы очень мощные. Все разрушения не всегда удается сосчитать вовремя – трудно добраться до мест событий. С двухдневным опозданием мы получили информацию, что враг снова расстрелял здание областной специализированной школы. Это интернат для детей в Горском, в котором были современные условия для обучения», — отметил Гайдай.

Он добавил, что постоянно поступают данные о разрушенных объектах жилого фонда в Попасной и Рубежном.

«Относительно событий на фронте: враг сосредоточил усилия на проведении наступательной операции, чтобы окружить Лисичанск и Северодонецк. Сейчас при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковки и Устиновки вблизи Лисичанска», — рассказал Гайдай.

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