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Ожесточенные бои идут на Донбассе под Лисичанском и Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ

24 мая 2022, 08:34

Ожесточенные бои идут на Донбассе под Лисичанском и Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ

Наиболее активные боевые действия ведутся в Донецком операционном районе недалеко от Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что «противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне». Он ведет интенсивные обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

На Славянском направлении подразделения россиян готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии для огневого прикрытия форсирования.

На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.

На Бахмутском направлении россияне улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник производил огненное поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку.

На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, россияне проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах Тернова.

На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка границы в Брестской и Гомельской областях. Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.

На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски украинских войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.

Россияне нанесли авиационный удар по позициям украинских войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.

В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.

Россияне продолжают использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 16 атак противника, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль.

Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БПЛА, крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.

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