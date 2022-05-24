Ожесточенные бои идут на Донбассе под Лисичанском и Северодонецком — сводка Генштаба ВСУ

Наиболее активные боевые действия ведутся в Донецком операционном районе недалеко от Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.



Отмечается, что «противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне». Он ведет интенсивные обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.



На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью оцепления городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.



На Славянском направлении подразделения россиян готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии.



На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии для огневого прикрытия форсирования.



На Северодонецком направлении противник при поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка.



На Бахмутском направлении россияне улучшили тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.



На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник производил огненное поражение украинских подразделений с применением артиллерии и авиации.



На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск для возобновления наступательных действий в направлении Васильевка - Каменское. Осуществляют перегруппировку.



На Харьковском направлении группировка противника основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций и улучшении своего тактического положения. В частности, россияне проводят штурмовые действия с целью закрепления на западной и северной окраинах Тернова.



На Криворожском и Николаевском направлениях противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск.



На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на содержании занятых рубежей.



На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка границы в Брестской и Гомельской областях. Возрастает угроза нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Агрессор переместил дивизион ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область на расстояние до 50 километров от государственной границы Украины.



На Северском направлении противник продолжает проведение мероприятий с целью усиления прикрытия украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущения переброски украинских войск на другие направления. Отмечено инженерное оборудование позиций в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.



Россияне нанесли авиационный удар по позициям украинских войск в районе населенного пункта Белополье Сумской области.



В Черноморской и Азовской операционных зонах обстановка существенных изменений не претерпела.



Россияне продолжают использовать тактику террора против украинского гражданского населения на захваченных территориях, продолжается ухудшение социально-экономической ситуации на юге и востоке Украины.



За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 16 атак противника, уничтожены 8 танков, 22 единицы боевой бронированной техники и один автомобиль.



Авиационные подразделения Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных войск уничтожили 6 БПЛА, крылатую ракету и 30 боевых бронированных машин.