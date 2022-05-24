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Оккупанты направили гражданские автомобили на мины и расстреляли выживших — командование «Юг»

24 мая 2022, 09:01

Оккупанты направили гражданские автомобили на мины и расстреляли выживших — командование «Юг»

Российские оккупанты направили автомобили с гражданскими по заминированному пути в Николаевской области и расстреляли выживших. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

Украинские военные обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

«При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва», - сказано в сообщении.

Отмечается, что среди погибших были двое детей младшего школьного возраста.

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