Оккупанты направили гражданские автомобили на мины и расстреляли выживших — командование «Юг»

Российские оккупанты направили автомобили с гражданскими по заминированному пути в Николаевской области и расстреляли выживших. Об этом сообщило Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.



Украинские военные обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.



«При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва», - сказано в сообщении.



Отмечается, что среди погибших были двое детей младшего школьного возраста.