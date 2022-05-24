Подоляк: Прекращение огня без вывода российских войск из Украины может затянуть войну на годы

Любое прекращение огня без вывода российских войск с территории Украины приведет к затягиванию и замораживанию конфликта. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.



Он отметил, что «мир все еще не до конца понял, что такое Российская Федерация в ее сегодняшнем виде, и поэтому есть определенные настроения, что давайте вернемся к довоенной ситуации и наладим бизнес и партнерство». По его словам, это происходит потому, что некоторые государства не хотят терять возможность жить богато, сотрудничая с РФ, затягивание же конфликта может повлечь падение уровня жизни в этих странах.



Еще одной причиной, по которой Украину призывают пойти на уступки, Подоляк называет российское лобби. Он подчеркнул, что лоббисты РФ начинают активно работать на внешних рынках и осуществляют попытки доказать, что «Россия — это не очень плохая страна, которая все же может иметь место за любым столом переговоров».



Для Украины, по словам советника главы ОП, прекращение огня не является возможным сценарием развития событий еще из-за того, что Россия ведет варварскую войну и геноцидит украинцев. В подтверждение своих слов он приводит в пример ситуацию в Мариуполе, Киевской области, на юге и востоке страны, и в других городах.



Еще Подоляк сказал, что РФ в любом случае воспользуется прекращением огня, проведет работу над ошибками, накопит ресурсы и начнет с новой силой атаковать Украину.



Ранее мысль о неприемлимости прекращения огня до вывода российских войск с территории Украины Михаил Подоляк озвучил в интервью Reuters. Он отмечал, что возобновление мирных переговоров возможно после вывода сил РФ.