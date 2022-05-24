Великобритания планирует отправить военные корабли в Черное море — СМИ

Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты грузовых судов, перевозящих украинское зерно. Об этом сообщает The Times.



«Есть опасения, что время для предотвращения мирового продовольственного кризиса истекает, и США также заявили, что направляют ракеты большой дальности для уничтожения российских кораблей», - говорится в публикации.



Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсуждал открытие коридора в Черном море с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Ландсбергис заявил, что в коалицию могут войти некоторые страны НАТО и другие страны, зависящие от зерна. Предполагается, что Египет, сильно пострадавший от нехватки пшеницы, также может принять участие в операции.



Отмечается, что коалиция будет стремиться прорвать российскую блокаду за несколько недель, предоставив «защитный коридор» из Одессы через Босфор.