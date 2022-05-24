Возглавила «миграционную службу» при «ЛНР»: Жительнице Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы

Жительнице Луганской области сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Она добровольно стала исполняющей обязанности руководителя «отделения миграционной службы» так называемой «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.



По данным следствия, в середине апреля 2022 года 45-летняя жительница Луганщины вступила в преступный сговор с оккупационными войсками РФ и представителями незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Она добровольно заняла «должность» и.о. руководителя «отделения миграционной службы» в Белокуракино.



Досудебное расследование продолжается. За совершенное подозреваемой грозит лишение свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.