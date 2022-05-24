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Названа новая дата планируемых Кремлем «референдумов» на Донбассе и в Херсоне — СМИ

24 мая 2022, 10:28

Названа новая дата планируемых Кремлем «референдумов» на Донбассе и в Херсоне — СМИ

Одиннадцатое сентября 2022 года является вероятной датой планируемых Кремлем так называемых «референдумов» по присоединению к России территорий самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также Херсонской области. Об этом сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на собственные источники, близкие к администрации президента РФ.

Отмечается, что дата «референдумов» зависит от ситуации на фронте. Пока самая реалистичная дата — 11 сентября, единый день голосования в России.

По словам собеседников «Медузы», в те же сроки может пройти референдум о присоединении Южной Осетии. Власти самопровозглашенной республики запланировали свой референдум на ту же тему на 17 июля — однако два собеседника «Медузы», близких к АП, уверяют, что дата плебисцита может поменяться. Ее заранее назначил проигравший президентские выборы Анатолий Бибилов.

Те же источники издания не исключают, что вместе с референдумами в самопровозглашенных республиках Донбасса может пройти плебисцит о «слиянии» с Россией и в Беларуси.

«Но это если удастся продавить Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит», — подчеркивает один из собеседников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопросы «Медузы» на момент публикации не ответил.

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