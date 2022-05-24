Почти 36 тысяч жителей Мариуполя вывезла «ДНР» в Безыменное

За сутки из Мариуполя в подконтрольное группировке «ДНР» Безыменное Новоазовского района вывезли 346 человек. Всего вывезены почти 36 тысяч человек. Об этом сообщает «штаб территориальной обороны ДНР».



Как уверяют в «ДНР», среди 346 человек — 24 ребенка.



«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению», — утверждают в группировке.



Также приводятся полные цифры: всего с 5 марта по 08:00 24 мая в Безыменное вывезли 35 тысяч 850 человек.



В «ДНР» утверждают, что у них «сформированы списки эвакуированного населения», и обещают тем, кто ищет родственников, предоставить «консультационную помощь».



Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными, возвращение из России депортированных украинцев и предотвращение продовольственного кризиса главными гуманитарными проблемами.