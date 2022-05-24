Россияне били по Донецкой области из авиации и артиллерии, есть погибшие

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

В Донецкой области оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов за сутки. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.



Российские войска ударили по населенным пунктам Бахмут, Лиман, Соледар, Авдеевка, Райгородок, Луганское, Заря, Орловка, Калиново, Адамовка, Нью-Йорк, Пивничное, Сидорово, Тоненькое. Мирное население подверглось обстрелам из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.



По информации полиции, разрушены 40 гражданских объектов: жилые дома, детский сад, сельскохозяйственное предприятие, религиозное сооружение, критическая инфраструктура. Полиция задокументировала военные преступления РФ, открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.