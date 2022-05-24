В Мариуполе на «Азовстали» подорвались четверо саперов от «ДНР»

В Мариуполе четверо саперов группировки «ДНР» подорвались на заводе «Азовсталь». Трое находятся в больнице. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».



Утверждается, что при обследовании территории завода «Азовсталь» на наличие опасных предметов произошел взрыв. Четверо саперов получили минно-взрывные травмы. Инцидент произошел 23 мая.



«Двое саперов в удовлетворительном состоянии госпитализированы в учреждение здравоохранения. Один сотрудник находится на амбулаторном лечении. Четвертый сапер прооперирован и находится в стабильно тяжелом состоянии», — уверяют в «ДНР».