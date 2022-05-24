В Лисичанске на шахте загорелся уголь

Возгорание угля на шахте в Лисичанске. Фото: ОВА

В Лисичанске на шахте произошло возгорание угля, его локализовали спасатели. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Сотрудники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ред.) предотвратили распространение пламени на закрытом складе с углем на одной из шахт Лисичанска», — отметил Гайдай.



По его словам, чрезвычайное происшествие произошло вечером 23 мая.



«Для предупреждения катастрофы понадобилось восемь тонн воды», — проинформировал глава области.