Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

В Лисичанске на шахте загорелся уголь

24 мая 2022, 12:36

В Лисичанске на шахте загорелся уголь

Возгорание угля на шахте в Лисичанске. Фото: ОВА Возгорание угля на шахте в Лисичанске. Фото: ОВА

В Лисичанске на шахте произошло возгорание угля, его локализовали спасатели. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Сотрудники ГСЧС (Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — ред.) предотвратили распространение пламени на закрытом складе с углем на одной из шахт Лисичанска», — отметил Гайдай.

По его словам, чрезвычайное происшествие произошло вечером 23 мая.

«Для предупреждения катастрофы понадобилось восемь тонн воды», — проинформировал глава области.

Еще по теме

Места
Лисичанск
Прочее
Шахты

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:34
Мобилизованные «ДНР» обвинили Пушилина во лжи
11:56
Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области
11:02
Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском — СМИ
10:28
Названа новая дата планируемых Кремлем «референдумов» на Донбассе и в Херсоне — СМИ
10:07
Россия удерживает более 500 человек в Херсоне, их пытают — постпред Зеленского в Крыму
09:31
«Мародерство в Мариуполе»: Россияне пытаются вывезти металлопрокат и зерно через порт
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
14:32
«ЛНР»: В Шахтерском два человека погибли в шахте
14:07
Донецкая область почти полностью осталась без газоснабжения
12:40
В «ДНР» заявили, что украинские военные с «Азовстали» находятся у них
11:45
В мэрии рассказали о попытках «ДНР» «наладить» жизнь в городе и последствиях
все новости
13:01
В Кремле высказались о сроках «спецоперации» в Украине
13:01
Более 80% украинцев против любых «территориальных уступок» взамен на мир с РФ — опрос
12:36
В Лисичанске на шахте загорелся уголь
12:34
Мобилизованные «ДНР» обвинили Пушилина во лжи
11:56
Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области
11:48
В Мариуполе на «Азовстали» подорвались четверо саперов от «ДНР»
11:29
Россияне били по Донецкой области из авиации и артиллерии, есть погибшие
11:12
В МИД призвали партнеров ускорить поставки военной помощи
11:02
Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском — СМИ
10:34
Почти 36 тысяч жителей Мариуполя вывезла «ДНР» в Безыменное
10:28
Названа новая дата планируемых Кремлем «референдумов» на Донбассе и в Херсоне — СМИ
10:07
Россия удерживает более 500 человек в Херсоне, их пытают — постпред Зеленского в Крыму
10:00
Возглавила «миграционную службу» при «ЛНР»: Жительнице Луганщины грозит до 15 лет тюрьмы
09:48
Великобритания планирует отправить военные корабли в Черное море — СМИ
09:31
«Мародерство в Мариуполе»: Россияне пытаются вывезти металлопрокат и зерно через порт
все новости
ВИДЕО
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23 мая, 23:37
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция