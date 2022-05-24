В Кремле высказались о сроках «спецоперации» в Украине

Россия не форсирует сроки «спецоперации» на территории Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в газете «Аргументы и факты».



Он утверждает, что все цели, поставленные президентом России, будут выполнены.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня заявил, что «специальная военная операция» России в Украине будет продолжена «до полного выполнения всех задач», несмотря на санкции и масштабную помощь Киеву со стороны Запада.



Какие именно стоят задачи, Шойгу не уточнил.

Демилитаризация, денацификация, биолаборатории, помощь Донбассу, борьба с Западом — такие причины были озвучены российскими властями, из-за которых Россия вторглась в Украину. «Новости Донбасса» рассказали о том, как менялись цели и задачи так называемой «специальной операции» и от чего это зависело.