В Луганской области под огонь оккупантов попал эвакуационный автобус

В Луганской области во время эвакуации жителей Горской громады автобус попал под обстрел со стороны российских захватчиков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Инцидент произошел, по ее словам, возле поселка городского типа Врубовка.



«18 мирных жителей, находившихся в автобусе, целы и в безопасности», — сообщила Денисова.



Как подчеркнула омбудсмен, оккупанты применяют оружие с целью недопущения выезда мирного населения на подконтрольную правительству Украины территорию.



«В области сложилась критическая ситуация с эвакуацией мирных жителей из зоны активных боевых действий и завозом гуманитарных грузов. Несмотря на то, что Украина использует все возможности для спасения людей, безопасных путей становится все меньше из-за постоянных обстрелов оккупантов», — сообщила Денисова.





Напомним, жительница Северодонецка получила тяжелые ранения в результате обстрела города российскими оккупантами. Во время эвакуации женщина, полицейские и медик попали под новый обстрел.