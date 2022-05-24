CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит зерно из Крыма

Телеканал CNN 23 мая опубликовал снимки со спутника Maxar Technologies от 19-го и 21 мая, на которых видно, как два корабля под российским флагом в порту Севастополя загружают предположительно украденное украинское зерно.



Спутник зафиксировал, как два сухогруза под российским флагом, «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», швартуются рядом с элеватором, потом зерно ссыпается с конвейера в открытые трюмы.



Оба корабля уже покинули порт. Согласно данным трекера MarineTraffic, «Матрос Позынич», плывущий через Эгейское море, направляется в Бейрут, а «Матрос Кошка» все еще находится в Черном море.



Как отмечает телеканал, трудно сказать наверняка, что речь идет об украденном украинским зерне. В то же время Крым производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственными угодьями Херсонской и Запорожской областей. При этом украинские официальные лица и источники в отрасли сообщили CNN, что российские войска на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.



Кроме того, ранее в этом месяце «Матрос Позынич» выполнил аналогичную миссию: погрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально корабль направлялся с грузом в Египет, но, по словам правительства страны, после предупреждения украинских властей ему отказали в выезде из Александрии. Судну также запретили въезд в Бейрут. В итоге оно пришвартовалось в Латакии в Сирии.

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