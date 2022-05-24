Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит зерно из Крыма

24 мая 2022, 13:58

CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит зерно из Крыма

Телеканал CNN 23 мая опубликовал снимки со спутника Maxar Technologies от 19-го и 21 мая, на которых видно, как два корабля под российским флагом в порту Севастополя загружают предположительно украденное украинское зерно.

Спутник зафиксировал, как два сухогруза под российским флагом, «Матрос Позынич» и «Матрос Кошка», швартуются рядом с элеватором, потом зерно ссыпается с конвейера в открытые трюмы.

Оба корабля уже покинули порт. Согласно данным трекера MarineTraffic, «Матрос Позынич», плывущий через Эгейское море, направляется в Бейрут, а «Матрос Кошка» все еще находится в Черном море.

Как отмечает телеканал, трудно сказать наверняка, что речь идет об украденном украинским зерне. В то же время Крым производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственными угодьями Херсонской и Запорожской областей. При этом украинские официальные лица и источники в отрасли сообщили CNN, что российские войска на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно на юг.

Кроме того, ранее в этом месяце «Матрос Позынич» выполнил аналогичную миссию: погрузил зерно и отплыл из Черного моря в Средиземное. Первоначально корабль направлялся с грузом в Египет, но, по словам правительства страны, после предупреждения украинских властей ему отказали в выезде из Александрии. Судну также запретили въезд в Бейрут. В итоге оно пришвартовалось в Латакии в Сирии.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Россия Крым Севастополь
Прочее
Зерно

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:25
Красный крест продолжит работу на Донбассе, но поставки лекарств под вопросом
15:12
Разведка: В «ЛНР» за отказ идти воевать угрожают уголовной ответственностью
13:36
В Мариуполе под завалами одной из многоэтажек нашли 200 тел погибших — советник мэра города
12:34
Мобилизованные «ДНР» обвинили Пушилина во лжи
11:56
Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области
11:48
В Мариуполе на «Азовстали» подорвались четверо саперов «ДНР»
11:02
Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском — СМИ
10:28
Названа новая дата планируемых Кремлем «референдумов» на Донбассе и в Херсоне — СМИ
10:07
Россия удерживает более 500 человек в Херсоне, их пытают — постпред Зеленского в Крыму
09:31
«Мародерство в Мариуполе»: Россияне пытаются вывезти металлопрокат и зерно через порт
23:37
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
20:35
Под Волновахой от разрыва мины погиб монах УПЦ МП
16:57
В «ДНР» подтвердили вывоз некоторых пленных из «Азовcтали» в РФ
15:59
В «ЛНР» заявили о ранении жительницы Первомайска в ходе обстрела
14:33
Российские силы захватили поселок Мироновский под Светлодарском
все новости
16:22
Европейский союз на год отменил пошлины на экспорт из Украины
16:10
То, что построила для нас Европа, россияне систематически уничтожают — Донецкая ОВА
16:06
Славянск подвергся обстрелу, мэр показал разрушения и призвал к эвакуации
16:00
В Ростовской области задержали подростка из Мариуполя, якобы «завербованного СБУ»
15:25
Красный крест продолжит работу на Донбассе, но поставки лекарств под вопросом
15:12
Разведка: В «ЛНР» за отказ идти воевать угрожают уголовной ответственностью
14:45
Химзавод «Азот» в Северодонецке попал под обстрел, погибли четыре человека
14:38
В Славянске обещают избежать дефицита хлеба, несмотря на отключение газа
14:29
Перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации. Добавилась еще одна громада
13:58
CNN опубликовал спутниковые снимки, как Россия вывозит зерно из Крыма
13:36
В Мариуполе под завалами одной из многоэтажек нашли 200 тел погибших — советник мэра города
13:32
В Луганской области под огонь оккупантов попал эвакуационный автобус
13:01
В Кремле высказались о сроках «спецоперации» в Украине
13:01
Более 80% украинцев против любых «территориальных уступок» взамен на мир с РФ — опрос
12:36
В Лисичанске на шахте загорелся уголь
все новости
ВИДЕО
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23 мая, 23:37
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26
Медведчук рассказал СБУ о роли Порошенко в делах о присвоении нефтепровода и закупке угля у «Л-ДНР»
23 мая, 10:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция