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Перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации. Добавилась еще одна громада

24 мая 2022, 14:29

Перечень территорий в зоне боевых действий и в оккупации. Добавилась еще одна громада

Минреинтеграции утвердило обновленный перечень громад, на основе которого с 1 мая внутренне перемещенным лицам будут проводиться выплаты. Об этом сообщается на сайте министерства.

По состоянию на 18 мая 2022 года в обновленный перечень добавились одна громада в Николаевской области.

Всего в перечень вошли семь областей. Это территориальные громады Днепропетровской (шесть громад), Донецкой (66 громад), Запорожской (61 громада), Луганской (37 громад), Николаевской (22 громады), Харьковской (51 громада) и Херсонской (49 громад) областей.

Перечень формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

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