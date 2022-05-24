Химзавод «Азот» в Северодонецке попал под обстрел, погибли четыре человека

Россияне обстреляли химзавод «Азот» в Северодонецке, погибли четыре человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Плотность и количество обстрелов растет каждый день. Враг все силы направил на захват Северодонецка и Лисичанска. Но за три месяца едва продвинулся. Потому и продолжает обстреливать города. Особенно — места скопления людей», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории химзавода «Азот», где обустроены несколько бомбоубежищ.



«В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью», — проинформировал глава ОВА.