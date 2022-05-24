То, что построила для нас Европа, россияне систематически уничтожают — Донецкая ОВА

За три месяца войны российская армия разрушила и повредила уже 30 объектов, которые были реконструированы на средства Европейского инвестиционного банка, а более половины из них – в Мариуполе. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Он отметил, что в последние 7 лет ЕИБ помогал Донбассу превращать устаревшую инфраструктуру в современную. Всего за это время, по его словам, Банк выделил 3,5 млрд гривен на 117 проектов в 34 населенных пунктах области.



Речь о новейших школах, детсадах, больницах.



Кирилленко отметил, что «Русский мир» – это только горе и разрушение».

Подытожил свой пост глава Донецкой ОВА словами благодарности Европейскому инвестиционному банку и союзникам, которые так вкладывали время, деньги и усилия в развитие Донетчины.



«Выстоим и отстроим», - написал Кириленко.

Напомним, что лишь в Донецкой области за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов. По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, разрушены 40 гражданских объектов.