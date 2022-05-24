Разведка: В «ЛНР» за отказ идти воевать угрожают уголовной ответственностью

На оккупированной территории Луганской области мужчин принуждают приносить присягу и отправлять на войну против Украины. Отказывающихся запугивают уголовной ответственностью. Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры, обнародованные Главным управлением разведки Минобороны Украины.



В перехваченном разговоре два мобилизованных «ЛНР» обсуждают местную систему мобилизации.



В частности, мужчины говорят об угрозе уголовной ответственностью: «Это не обсуждается. По этапу пойдете. Там будут судить по гражданскому кодексу. не по трибуналу е… (судит), а ты по гражданскому уголовному кодексу пойдешь».



В дальнейшем речь идет о том, что российское командование не отпускает мобилизованных на ротацию.



«Нас сюда бросили и боятся, что, если хотя бы на неделю домой в увольнение, здесь из 450 останется людей 200, которые будут просто за деньги сидеть», — говорят люди на аудиозаписи.





В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Министр обороны Алексей Резников призывал жителей оккупированной части Донбасса не принимать участие в боевых действиях против Украины.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.



Жены мобилизованных провели митинги в подконтрольных «ЛНР» Луганске и Ровеньках.



Мобилизованные на войну с Украиной жители Донбасса записали открытое обращение к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину, в котором уличили его во лжи и потребовали демобилизации.