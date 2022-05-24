Красный крест продолжит работу на Донбассе, но поставки лекарств под вопросом

Международный комитет Красного Креста (МККК) продолжает работу на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы оккупированной части Донетчины.



Как уверяют в «ДНР», такое заявление сделали в донецком офисе МККК.



«Мы продолжаем работать в этом регионе, продолжается оказание гуманитарной помощи населению по ряду направлений», — приводится заявление.



Сегодня, как утверждают в «ДНР», большинство сотрудников офиса МККК заняты выдачей гумпомощи, а «вопрос прекращения поставок жизненно важных препаратов требует уточнения».



Ранее российское издание «РИА Новости» сообщило, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и МККК перестали поставлять на территории, подконтрольные группировкам «ЛНР» и «ДНР» жизненно важные препараты для больных диабетом, ВИЧ и СПИДом.



О прекращении гуманитарных поставок «властям» сообщали и главврачи профильных клиник.



«Антиретровирусные препараты для проведения специфического лечения больным ВИЧ-СПИД, диагностикумы для выполнения исследований по определению уровня СД4 клеток и вирусной нагрузки ранее предоставлялись по гуманитарной линии МККК. В текущем году заявка была предоставлена, но до настоящего времени ничего не получено», — говорится в письме главврача Луганского «республиканского» центра по профилактике и борьбе со СПИДом.



«Министр здравоохранения ЛНР» Наталья Пащенко уверяет, что через ВОЗ и МККК больницы получали от 80 до 100% необходимых лекарств и медицинской продукции. По информации Пащенко, «глава луганского офиса МККК Мириам Фавье сообщила, что организация заинтересована в продолжении гуманитарных проектов, но не может указать сроки доставки препаратов в связи с нестабильной ситуацией».



«Республиканский» центр «ДНР» по борьбе со СПИДом также проинформировал об отсутствии поставок.



«В случае невозобновления графика поставок гуманитарных грузов по направлению "профилактика ВИЧ-инфекции и лечение ВИЧ-инфицированных" более 12 тысяч пациентов останутся без жизненно необходимого лечения, что приведет к формированию устойчивых к антиретровирусным препаратам штаммов ВИЧ, увеличению количества новых случаев ВИЧ и увеличению смертности», — говорится в письме.





Также сообщается, что запаса препаратов против туберкулеза в подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» больницах хватит на несколько месяцев, причем в Луганске они могут закончиться в июле.



«Новости Донбасса» не смогли оперативно получить комментарий в пресс-службе МККК в Украине.