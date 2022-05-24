В Ростовской области задержали подростка из Мариуполя, якобы «завербованного СБУ»

В Ростовской области задержали подростка, который якобы был завербован СБУ и готовился совершить теракты в школах. Он приехал в Россию из Мариуполя после начала войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Задержанного обвиняют в вербовке в полк «Азов» по заданию СБУ.



Российский гостелеканал «Вести. Дон» опубликовал сюжет, где задержанный Артем Ковальков говорит на камеру что в январе встретился с человеком. Тот пообещал, что ему предоставят оружие и научат делать коктейли Молотова, чтобы он отправился в Москву «и устроил там Колумбайн» — из новостей задержанный знает, что это имеет отношение к массовым убийствам в школах.



При этом, по словам Ковалькова, теракты готовились в Татарстане «и где-то еще» — другие регионы вспомнить он не смог. В итоге в дальнейшем на связь с подростком никто не вышел.



О некой вербовке в батальон «Азов», о чем заявили силовики, задержанный ничего не сказал. В настоящее время он находится под следствием.