В Мариуполе появился передвижной телевизор МЧС РФ

По улицам Мариуполя курсирует передвижной телевизор, по которому показывают сюжеты российкого телевидения. Соответствующее видео опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



На кузове грузовика МЧС России установленн большой экран.



Петр Андрющенко отмечает, что этот телевизор со вчерашнего дня работает в Восточном районе Мариуполя.



«Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшении и "преступлениях украинской армии" прямо здесь», — подчеркнул советник мэра Мариуполя.



Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что под завалами одной из разрушенных многоэтажек города было обнаружено около 200 тел погибших с «высокой степенью разложения».