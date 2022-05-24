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В Киевской области уже обнаружили почти 1300 тел убитых россиянами гражданских

24 мая 2022, 16:51

В Киевской области уже обнаружили почти 1300 тел убитых россиянами гражданских

В Киевской области уже обнаружено 1297 тел погибших в результате российской агрессии мирных жителей. Об этом в эфире 5-го канала сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

Он уточнил, что более 600 человек были убиты именно из стрелкового оружия.

По его словам, в Киевской области до сих пор почти ежедневно выявляют замученных россиянами гражданских.

«Фактически на позициях, где располагались войска РФ, мы постоянно обнаруживаем замученных и временно похороненных наших граждан... русские оккупанты, когда в них попадало гражданское население, они никого не щадили и в нарушение правил и обычаев ведения войны совершали насилие и убийства в отношении гражданских граждан», - сказал Небитов.

По состоянию 2 мая в Киевской области обнаружили и передали в судебно-медицинские учреждения для установления причины гибели 1202 тела украинских граждан.

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