Большинство жителей Донбасса считают недопустимыми любые уступки РФ — опрос

На Донбассе, где сейчас продолжаются интенсивные боевые действия, 68% жителей считают недопустимыми любые «территориальные уступки» для достижения мира с РФ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



«Во всех регионах Украины большинство населения против любых "территориальных уступок". Даже на Востоке, где сейчас интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки — только 19%), а на юге — 83% против уступок (готовы — только 9%)», — отмечают в КМИС.





Также сообщается, что среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых «территориальных уступок» (готовы на уступки — 18%).



«При этом среди тех, кто после 24 февраля 2022 года выехал с оккупированных территорий, 82% выступают против любых уступок (поддерживают уступки — только 5%)», — проинформировали в КМИС.





Напомним, 82% украинцев считают недопустимыми любые «территориальные уступки» для достижения мира с РФ.