ВВС: В Луганской области погиб российский летчик в звании генерала

В небе над Попасной Луганской области погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Об этом сообщает русская служба ВВС. Информацию о смерти летчика редакции подтвердили три бывших подчиненных Боташева.



Минобороны России пока официально не подтверждало гибель Боташева.



В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.



Как пишет ВВС, Боташев стал самым высокопоставленным летчиком, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Ему было 63 года. После отставки он работал заместителем председателя ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации.



На основе открытых источников ВВС известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика.