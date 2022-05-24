Спецслужбы РФ вербовали украинских детей через смартфон-игры

Спецслужбы России использовали смартфон-игры для вербовки украинских детей. Об этом заявили в Службе безопасности Украины.



«В одном из приложений участники должны искать так называемые коробки с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута дети осуществляют фотофиксацию местности, объектов военной и критической инфраструктуры на территории разных населенных пунктов. При этом доступ к администрированию этого приложения имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания, которая зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ», — говорится в сообщении.



В СБУ пояснили, что таким образом, враг без ведома детей использовал их для сбора информации о расположении стратегически важных объектов.



В частности, в Кировоградской области были задержаны два подростка, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и транспортные пути.