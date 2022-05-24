Россияне продолжают штурмовать Лиман: Пушилин заявил о контроле над половиной города

Последствия обстрела Лимана. Фото из соцсетей

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские силы и подразделения «Л-ДНР» заняли половину города Лиман на севере Донетчины, передает «Интерфакс».



«Порядка половины города находится под нашими подразделениями», — заявил Пушилин.



Он утверждает, что на севере области уже 28 населенных пунктов «считаются освобожденными», и сейчас «идет активная фаза освобождения города Красный Лиман».

Разрушения в Лимане. Фото из соцсетей

Российские силы начали штурмовать Лиман 23 мая. Утром 24 мая оккупанты зашли в город Светлодарск Донецкой области.