Депутату от ОПЗЖ, которые сотрудничает с оккупантами в Мариуполе, сообщили о подозрении

Депутат Мариупольского горсовета Донецкой области заочно уведомлен о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



«Депутат городского совета в Мариуполе, который сейчас временно оккупирован представителями вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял должность "замглавы администрации Мариуполя"», — сказано в сообщении.



По данным следствия, подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности, по выплате заработных плат, финансовым расчетам, закупке товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством группировки «ДНР».



Кроме того, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей.



В свою очередь руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий в Facebook написал, что о подозрении в государственной измене сообщено депутату Мариупольского горсовета от партии ОПЗЖ.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.