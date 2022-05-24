Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией

Украина вернется к переговорам с Россией только после того, как вернет захваченные агрессором после 24 февраля украинские территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK.



Глава государства дал интервью японским журналистам 24 мая, ровно через 3 месяца после начала нового этапа российской агрессии.



«Мир давал Украине три дня по оккупации РФ всей территории страны. Но видите — не три дня, не 30 дней, а уже три месяца прошло. Мы объединили мир вокруг Украины... Не думаю, что попытка России будет успешной, потому что мир объединился вокруг Украины», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что считает возможным проведение мирных переговоров с агрессором только после возвращения оккупированных территорий.



«Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров», — сказал Зеленский.



Он добавил, что без деоккупации захваченных после начала полномасштабного вторжения российских войск территорий переговоры о прекращении огня с Россией «будут тяжелыми».