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Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией

24 мая 2022, 19:58

Зеленский назвал условие для возвращения к переговорам с Россией

Украина вернется к переговорам с Россией только после того, как вернет захваченные агрессором после 24 февраля украинские территории. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому изданию NHK.

Глава государства дал интервью японским журналистам 24 мая, ровно через 3 месяца после начала нового этапа российской агрессии.

«Мир давал Украине три дня по оккупации РФ всей территории страны. Но видите — не три дня, не 30 дней, а уже три месяца прошло. Мы объединили мир вокруг Украины... Не думаю, что попытка России будет успешной, потому что мир объединился вокруг Украины», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что считает возможным проведение мирных переговоров с агрессором только после возвращения оккупированных территорий.

«Я уверен, что мы должны вернуть себе всю нашу территорию, но за это придется заплатить. Мы хотим вернуть ее к тому, что было до 24 февраля. Тогда мы сядем за стол переговоров», — сказал Зеленский.

Он добавил, что без деоккупации захваченных после начала полномасштабного вторжения российских войск территорий переговоры о прекращении огня с Россией «будут тяжелыми».

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