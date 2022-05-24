«Мэр» Бердянска заявил о вводе в обращение российских рублей

Исполняющий обязанности оккупационной администрации Бердянска Александр Сауленко заявил о введении в городе в обращение российских рублей. Об этом он сообщил в своем видеообращении.



Он утверждает, что с 25 мая стартуют выплаты горожанам-пенсионерам по 10 тысяч рублей.



В тоже время он заявил, что гривны все еще будут оставаться в обороте и приниматься в торговых сетях.



Курс гривны к рублю оккупационные власти установили одна гривна к двум рублям, а сроков для ограничения оборота гривны пока не называют.



В настоящее время под контролем оккупантов находится часть Запорожской области вдоль Азовского моря, в частности Мелитополь и Бердянск. Также временно захвачен город Энергодар, рядом с которым находится Запорожская атомная электростанция.