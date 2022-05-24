Обстановка тяжелая: Кириленко рассказал о ситуации в Лимане

В Лимане идут бои, город находится под постоянными обстрелами российских оккупантов. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире «Донбасс Реалии».



Он отметил, что обстановка в Лимане очень тяжелая.



«На территорию Лиманской громады еще месяц назад враг зашел и основная его цель — взять центр громады — Лиман. Лиман сейчас частично под контролем… их выбивают, они заходят обратно, заезжает их тяжелая артиллерия, танки заходят на окраины города для того, чтобы вести обстрелы и занять весь центр города и в дальнейшем занять непосредственно всю территорию Лиманской громады. Поэтому там ситуация одна из самых напряженных сейчас по линии фронта, наряду с Авдеевкой. В Авдеевке тоже идут тяжелые бои на подступах к трассе», — рассказал он.



Также начальник ДонОВА прокомментировал вероятное продвижение российской армии и цель по захвату города Бахмут.



«Оно идет абсолютно четко по целям противника, мы это понимаем. В их цели по Донецкой области также входят Лиман и, конечно, город Бахмут для того, чтобы отрезать и, скажем, купировать города. Если брать совместно Славянск и Краматорск, то трасса Бахмут – Лисичанск и закрытие Луганской области и оттуда уже выход непосредственно в город Бахмут», — сказал Кириленко.