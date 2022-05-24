Ситуация на Луганщине самая тяжелая за 8 лет войны — глава ОВА

Сейчас для Луганской области настало самое тяжелое время за 8 лет войны. Оккупанты уничтожают города. Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Становится только хуже. То, что делают рашисты — это трудно описать словами. орки убивают наши города, крушат все вокруг. Северодонецк — едва жив. Областной центр забросали авиабомбами», — описал ситуацию Гайдай.



По его словам, россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горской громаде наступают со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и также наступают на Белогоровку. Трасса «Лисичанск-Бахмут» полностью простреливается, там находятся вражеские ДРГ.



«Ситуация на грани критической. Рашисты стянули в нашу область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие. Свободная Луганщина сейчас как Мариуполь. Мы форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит», — подчеркнул Гайдай.