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Без воды, света и газа: Как выживает под обстрелами Северодонецк

24 мая 2022, 22:51

Без воды, света и газа: Как выживает под обстрелами Северодонецк

На сегодня в Северодонецке остается около 10 тысяч человек. С каждым днем число жертв российской агрессии в городе растет. Противник не может взять временный областной центр, а поэтому применяет тактику «выжженной земли» и стреляет прицельно по жилым районам в то время, когда люди выходят из подвалов, чтобы приготовить еду на кострах возле своих убежищ.

Как выживает под обстрелами Северодонецк — видели журналисты «Новостей Донбасса».

Местный житель Александр говорит, что люди привыкли к обстрелам и не всегда спускаются в подвалы. Отчасти боятся, что дома могут «сложиться», и людей завалит.

Из-за длительного отсутствия централизованного водоснабжения, люди вынуждены под обстрелами идти к скважинам или в места, где городская власть смогла установить цистерны с водой. Отремонтировать коммуникации невозможно — слишком сильно они повреждены и к тому же — российские войска не дают режима тишины.

Воды, электричества и газа в Северодонецке нет уже больше двух недель. Связи и интернета нет еще дольше.  

На сегодня под контролем Украины только 10% территории Луганской области: это город Северодонецк и села, прилегающие к нему, Лисичанск и частично Горская громада.

На днях оккупанты подорвали стратегически важный мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. По нему проводилась эвакуация населения и завозилась гуманитарная помощь в город. Теперь пользоваться им невозможно. Мост оккупанты взорвали повторно. Первый раз он был разрушен в 2014 году, захватчики взорвали его при отступлении. В 2016 году мост удалось отремонтировать, и вот история повторилась снова.

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