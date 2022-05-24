Без воды, света и газа: Как выживает под обстрелами Северодонецк

На сегодня в Северодонецке остается около 10 тысяч человек. С каждым днем число жертв российской агрессии в городе растет. Противник не может взять временный областной центр, а поэтому применяет тактику «выжженной земли» и стреляет прицельно по жилым районам в то время, когда люди выходят из подвалов, чтобы приготовить еду на кострах возле своих убежищ.



Как выживает под обстрелами Северодонецк — видели журналисты «Новостей Донбасса».



Местный житель Александр говорит, что люди привыкли к обстрелам и не всегда спускаются в подвалы. Отчасти боятся, что дома могут «сложиться», и людей завалит.



Из-за длительного отсутствия централизованного водоснабжения, люди вынуждены под обстрелами идти к скважинам или в места, где городская власть смогла установить цистерны с водой. Отремонтировать коммуникации невозможно — слишком сильно они повреждены и к тому же — российские войска не дают режима тишины.



Воды, электричества и газа в Северодонецке нет уже больше двух недель. Связи и интернета нет еще дольше.



На сегодня под контролем Украины только 10% территории Луганской области: это город Северодонецк и села, прилегающие к нему, Лисичанск и частично Горская громада.



На днях оккупанты подорвали стратегически важный мост, соединявший Северодонецк с Лисичанском. По нему проводилась эвакуация населения и завозилась гуманитарная помощь в город. Теперь пользоваться им невозможно. Мост оккупанты взорвали повторно. Первый раз он был разрушен в 2014 году, захватчики взорвали его при отступлении. В 2016 году мост удалось отремонтировать, и вот история повторилась снова.