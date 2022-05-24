Захват Светлодарска. Бои в Лимане. Мобилизованные обвиняют Пушилина. Дайджест НД за день ►

Новый выпуск дайджеста «Новостей Донбасса» о ежедневных последствиях вторжения России в Украину. Сегодня в выпуске:

Обстрелы по всей линии фронта. Российские войска захватили Светлодарск, идут бои за Лиман. Славянск обстреляли кассетными снарядами.

Северодонецк в огне. Россияне снова обстреляли химзавод «Азот», где были обустроены бомбоубежища. Есть погибшие. Трасса «Лисичанск-Бахмут» под постоянными обстрелами.

В Луганской области автобус с людьми попал под обстрел во время эвакуации.

В небе над Попасной был сбит высокопоставленный российский летчик — генерал-майор военно-воздушных сил РФ в отставке Канамат Боташев.

В Мариуполе под развалами многоэтажки разлагаются 200 тел погибших мирных жителей. Эксгумация и перезахоронение усложнилось. Возле «Метро» множество пакетов с трупами.

Во время разминирования «Азовстали» погибло 4 российских сапера. В порту Мариуполя осталось металла на 170 миллионов долларов.