Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты атакуют Северодонецк, много погибших. Город держит оборону — Гайдай

25 мая 2022, 08:26

Оккупанты атакуют Северодонецк, много погибших. Город держит оборону — Гайдай

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

В Северодонецке шесть погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство — вблизи бомбоубежищ. Город держит оборону. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека очень сложно», — отметил глава области.

Гайдай подчеркнул, что россияне бьют по скоплению людей.

«Они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четверых местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия — туда тоже бьют не случайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина», — рассказал он.

По словам Гайдая, информацию оккупанты собирают, используя беспилотники, а также данные от наводчиков.

Глава области добавил, что еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены.

«Всего за 24 мая шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу», — проинформировал он.

Гайдай отметил, что количество поврежденного за вчерашний день жилья сосчитать трудно. Известно, что разрушены два дома в Северодонецке, по четыре — в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три — в Золотом и Тошковке, по два – в Катериновке и Нырково, один — в Горском.

«В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк», — сообщил глава области.

Еще по теме

Места
Северодонецк
Прочее
Война Погибшие Жертвы раненые

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:34
«ДНР» заявила о ранении шести мирных жителей
11:07
Вся Луганская область окончательно осталась без газа
10:55
«ЛНР» заявила о взятии Тошковки в Луганской области
10:36
В Харцызске ночью сгорел центральный рынок: «ДНР» показала фото
23:50
Захват Светлодарска. Бои в Лимане. Мобилизованные обвиняют Пушилина. Дайджест НД за день ►
23:10
В России анонсировали открытие коридора для выхода иностранных судов из порта Мариуполя
20:26
«Мэр» Бердянска заявил о вводе в обращение российских рублей
17:08
В Мариуполе появился передвижной телевизор МЧС РФ
15:25
Красный крест продолжит работу на Донбассе, но поставки лекарств под вопросом
15:12
Разведка: В «ЛНР» за отказ идти воевать угрожают уголовной ответственностью
13:36
В Мариуполе под завалами одной из многоэтажек нашли 200 тел погибших — советник мэра города
12:34
Мобилизованные «ДНР» обвинили Пушилина во лжи
11:56
Российские войска зашли в Светлодарск Донецкой области
11:48
В Мариуполе на «Азовстали» подорвались четверо саперов «ДНР»
11:02
Москва возьмет «шефство» над Донецком и Луганском — СМИ
все новости
11:34
«ДНР» заявила о ранении шести мирных жителей
11:11
Кулеба и Ермак призвали партнеров поскорее передать Украине РСЗО
11:07
Вся Луганская область окончательно осталась без газа
11:06
В Москве назвали условие обмена пленными
10:55
«ЛНР» заявила о взятии Тошковки в Луганской области
10:46
Арестович назвал наступление войск РФ на Луганщине «призрачным тактическим успехом»
10:36
В Харцызске ночью сгорел центральный рынок: «ДНР» показала фото
10:11
14 погибших и 15 раненых: российские войска обстреливают города и села на Донбассе
09:46
Ракетные удары по Сумщине: глава области показал разрушения
09:36
Пленные бойцы «Азова» содержатся в «более или менее удовлетворительных» условиях — жена командира
09:26
По меньшей мере 238 детей погибли в Украине за время российского вторжения
09:25
Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области — Синегубов
09:11
Мошенники выманивают деньги у родственников пленных и пропавших без вести — Генштаб ВСУ
09:05
В Покровске прогремел взрыв. Есть раненые
08:58
В Краматорске авиация РФ нанесла удар по жилым кварталам
все новости
ВИДЕО
Захват Светлодарска. Бои в Лимане. Мобилизованные обвиняют Пушилина. Дайджест НД за день ►
24 мая, 23:50
Газ на Донбассе перекрыт, а россияне лгут о мобилизованных в «Л-ДНР». Дайджест НД за день ►
23 мая, 23:37
Российские войска штурмуют Лиман в Донецкой области
23 мая, 15:26

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция