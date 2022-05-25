Оккупанты атакуют Северодонецк, много погибших. Город держит оборону — Гайдай

Последствия обстрелов Луганской области. Фото: ОВА

В Северодонецке шесть погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство — вблизи бомбоубежищ. Город держит оборону. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В последние дни, когда жилой массив обстреливают непрерывно, добраться до места гибели человека очень сложно», — отметил глава области.



Гайдай подчеркнул, что россияне бьют по скоплению людей.



«Они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четверых местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия — туда тоже бьют не случайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина», — рассказал он.



По словам Гайдая, информацию оккупанты собирают, используя беспилотники, а также данные от наводчиков.



Глава области добавил, что еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены.



«Всего за 24 мая шестеро погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу», — проинформировал он.



Гайдай отметил, что количество поврежденного за вчерашний день жилья сосчитать трудно. Известно, что разрушены два дома в Северодонецке, по четыре — в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три — в Золотом и Тошковке, по два – в Катериновке и Нырково, один — в Горском.



«В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк», — сообщил глава области.