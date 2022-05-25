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Войска РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу

25 мая 2022, 08:55

Войска РФ нанесли ракетные удары по Кривому Рогу

Российские войска нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Ночь снова была сплошной воздушной тревогой. Наутро враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу», — проинформировал глава области.

Резниченко уточнил, что оккупанты попали в промышленное предприятие.

«Серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняем», — рассказал он.

Также Резниченко добавил, что в Криворожском районе снова обстреляли из «Ураганов» Широковскую и Апостоловскую громады. Апостолово частично без света. Пострадавших нет.

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