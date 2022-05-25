Российские оккупанты готовятся возобновить наступление в Харьковской области — Синегубов

Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«У Изюма враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу урон», — сообщил глава ОВА.



По его словам, ВСУ заставили россиян отойти.



«Оккупанты, хоть их и отбили непосредственно от Харькова, продолжают обстреливать областной центр и мирное население области», — отметил Синегубов.



Он сообщил, что в ночь с 23 на 24 мая оккупанты ударили тремя ракетами по г. Мерефа, одну удалось сбить силами ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции Южной железной дороги.



Утром 24 мая, по словам главы области, оккупанты обстреляли Дергачевскую громаду. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. Погибла 69-летняя женщина, еще один человек был ранен. В Изюмском районе ранены два человека.