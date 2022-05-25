В Харцызске ночью сгорел центральный рынок: «ДНР» показала фото

В Харцызске сгорел рынок

В подконтрольном группировке «ДНР» Харцызске ночью сгорел центральный рынок, расположенный по ул. Шалимова возле ж/д вокзала. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы оккупированной части Донетчины.



Как уверяют в «ДНР», во время пожара сгорели 40 торговых павильонов и шесть магазинов. Огнем также уничтожена кровля и перекрытие здания крытого рынка на площади в 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.



В «ДНР» предположительной причиной пожара назвали нарушения правил пожарной безопасности.