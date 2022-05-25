В Москве назвали условие обмена пленными

Москва будет обсуждать обмен пленными «только после суда» над украинскими военными, которые находятся в плену. До этого «все разговоры об обмене преждевременны». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, передает российское издание «ТАСС».



Руденко прокомментировал заявление генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой о возможности обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина.



«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — уверяет замминистра.



Ранее Ирина Венедиктова заявила, что обмен российского военнослужащего Вадима Шишимарина, приговоренного судом в Украине к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области, возможен.

Министерство обороны России заявило, что в общей сложности 2439 украинских военных покинули «Азовсталь» с 16 мая. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Российские СМИ писали, что часть «азовцев» вывезли в Россию, это признали и в самой «ДНР».



Власти Украины число вышедших с «Азовстали» не озвучивали.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».