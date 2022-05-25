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На Донетчине под огонь оккупантов попали 18 населенных пунктов

25 мая 2022, 11:56

На Донетчине под огонь оккупантов попали 18 населенных пунктов

Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции Последствия обстрелов Донетчины. Фото: полиции

В Донецкой области оккупанты обстреляли 18 населенных пунктов за сутки. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Российские войска ударили по населенным пунктам Авдеевка, Славянск, Краматорск, Николаевка, Лиман, Торецк, Бахмут, Соледар, Зализное, Нелеповка, Нью-Йорк, Райгородок, Бердычи, Щербиновка, Ласточкино, Калиново, Орловка, Улаклы. Стреляли по мирному населению из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок, реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо».

По данным полиции, разрушены 45 гражданских объектов: жилые дома, больница, железнодорожный вокзал, завод, строительное предприятие, критическая инфраструктура.

На местах обстрелов работали полицейские. Открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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