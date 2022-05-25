Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки

В Запорожье войска РФ обстреляли завод «Мотор Сич» и торгово-развлекательный центр.
Как сообщает «Суспільне Запоріжжя», от ракетных обстрелов со стороны российских войск пострадали гражданские объекты. Повреждены несколько зданий завода «Мотор Сич», в некоторых выбиты окна.
В Министерстве обороны РФ уверяют, что российские войска уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что производственные цеха уничтожены высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.
Как отмечает пресс-служба Запорожской областной военной администрации, разрушен ТРЦ «Аврора».
По информации «SkyNewsZP», вследствие попадания ракеты на четвертом этаже ТРЦ «Аврора» в Александровском районе произошел мощный взрыв. Затем начался пожар. После того как взрывом и огнем был уничтожен четвертый этаж, обвалился третий.
Фото разрушенного ТРЦ публикуют местные СМИ.
«Сайт города Запорожье» сообщает, что, помимо ТРЦ, пострадало много магазинов, салонов и других коммерческих объектов на пр. Соборном. В многоэтажках недалеко от ТРЦ вылетели стекла в окнах и на балконах.