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Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки

25 мая 2022, 15:16

Ракетная атака на Запорожье: Пострадали завод «Мотор Сич», крупный ТРЦ и многоэтажки

Последствия обстрела ТРЦ в Запорожье. Фото: Сайт города Запорожья Последствия обстрела ТРЦ в Запорожье. Фото: Сайт города Запорожья

В Запорожье войска РФ обстреляли завод «Мотор Сич» и торгово-развлекательный центр.

Как сообщает «Суспільне Запоріжжя», от ракетных обстрелов со стороны российских войск пострадали гражданские объекты. Повреждены несколько зданий завода «Мотор Сич», в некоторых выбиты окна. 

В Министерстве обороны РФ уверяют, что российские войска уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что производственные цеха уничтожены высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

Как отмечает пресс-служба Запорожской областной военной администрации, разрушен ТРЦ «Аврора».



По информации «SkyNewsZP», вследствие попадания ракеты на четвертом этаже ТРЦ «Аврора» в Александровском районе произошел мощный взрыв. Затем начался пожар. После того как взрывом и огнем был уничтожен четвертый этаж, обвалился третий.

Фото разрушенного ТРЦ публикуют местные СМИ.



«Сайт города Запорожье» сообщает, что, помимо ТРЦ, пострадало много магазинов, салонов и других коммерческих объектов на пр. Соборном. В многоэтажках недалеко от ТРЦ вылетели стекла в окнах и на балконах.  

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