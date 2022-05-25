Зависит от участия в боевых действиях: Как в Минобороны считают зарплаты военным

Зарплата украинским военнослужащим начисляется в зависимости от того, принимал ли он участие в боевых действиях. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



Резников пояснил, что денежные выплаты, которые сейчас получают военные, состоят из двух частей. Первая — это ежемесячное денежное обеспечение, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т.д. Вторая — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное на период военного положения.



«Для военнослужащих, которые непосредственно не привлечены к ведению боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тысяч гривен, или примерно 1000 грн в день. Для воинов, которые участвуют в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тысяч гривен в месяц. Или примерно 3000 грн в день», — отметил глава Минобороны.



Для примера он привел военнослужащего — рядового стрелка, который полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе.



Резников пояснил, что такому военному суммарно через месяц будет начислено:

ежемесячное денежное довольствие в размере около 13-14 тысяч гривен в соответствии с должностью и званием;

около 15 тысяч гривен дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения;

около 50 тысяч гривен за непосредственное участие в боевых действиях.

«Общая сумма составит 78-79 тысяч гривен минус отчисления», — проинформировал министр.



По его словам, выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий. Она делится на две части: в первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, тех 30 или 100 тысяч за военное положение и боевые.



«Чем больше дней военнослужащий провел в бою, тем большее дополнительное вознаграждение он получит. Каждый месяц эта сумма может существенно отличаться. Также следует понимать, что отдельные подразделения той или иной бригады могут находиться в бою. В то время как другие находятся в пункте постоянной дислокации, проходят согласование или выполняют другие, небоевые задачи», — сообщил Резников.



Министр подчеркнул, что по этой причине в одной бригаде или даже батальоне размер выплат может существенно отличаться. Все зависит от боевых приказов.



Глава Минобороны также привел общие цифры: в мае 2022 года за апрель военнослужащим Вооруженных сил Украины перечислено денежное довольствие и дополнительное вознаграждение суммарно на 51,5 млрд гривен.



«В июне мы готовимся выплатить около 64,5 млрд грн. Напомню, что в 2021 году примерно такую ​​сумму уплатили за год», — резюмировал Резников.