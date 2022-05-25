«ДНР» решила «национализировать» имущество «Укрпочты» в захваченных районах

«ДНР» «национализировала» объекты «Укрпочты» в захваченных с 24 февраля 2022 года районах. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы оккупированной части Донецкой области.



Сообщается, что объекты почтовой связи и курьерской деятельности «обращены в госсобственность без компенсации стоимости таких объектов». Соответствующее «постановление» подписал глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



В «ДНР» заявляют, что все обязательства по договорам прекращены. Кроме того, в «госсобственность» обращено движимое и недвижимое имущество, товарно-материальные ценности и другие активы.



Право хозяйственного ведения такими объектами и имуществом предоставили «Почте Донбасса» при группировке «ДНР».



«Постановление» подписано 20 мая, и «распространяет действие на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года».