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Войска РФ обстреляли Балаклею на Харьковщине, есть жертвы

25 мая 2022, 18:34

Войска РФ обстреляли Балаклею на Харьковщине, есть жертвы

Российские войска сегодня обстреляли Балаклею Харьковской области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«По нашей информации этот город был обстрелян оккупантами снова», — сказал он на брифинге.

Синегубов не уточнил, были ли жертвы и пострадавшие в результате обстрела.

Вместе с тем, по предварительной информации волонтера, советника главы Харьковского облсовета Натальи Поповой, в результате обстрела два человека погибли, 7 ранены.

«Предварительно: 7 человек получили ранения. В том числе один ребенок. Девочка в крайне тяжелом состоянии. Молимся за ее здоровье. 2 человека, к сожалению, погибли», — сообщила Попов.

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