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В Европе предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение огня — Офис президента

25 мая 2022, 20:49

В Европе предлагают Украине отказаться от части территорий в обмен на прекращение огня — Офис президента

Некоторые европейские страны предлагают Украине пойти на уступки России и отдать часть своих территорий в обмен на замораживание конфликта. Но Украина на это не пойдет, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, «пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову», потому что хотят возобновить бизнес с Россией.

«Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами нам предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира», — отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Украина не будет участвовать в этом обсуждении.

«Мы не торгуем своими гражданами, территориями или суверенитетом. Это четкая красная линия. Украинское общество заплатило страшную цену и не позволит никому сделать даже шаг в этом направлении — ни одной власти, ни одной стране. Любой намек на это со стороны любого партнера будет получать принципиальную реакцию. Не может быть и речи о замораживании конфликта», — заявил советник главы ОП.

Он отметил, что в случае замораживания война станет отложенной во времени, РФ проанализирует свои ошибки, подготовится, и война будет еще более кровавой.

«Мы, кстати, свою работу над ошибками тоже провели: Украина сделала выводы из Минских договоренностей и потому не пойдет на Минск-3», — добавил Подоляк.

Советник главы Офиса президента пояснил, что переговоры с РФ о завершении войны станут возможны только тогда, когда стороны будут готовы договариваться.

«Для этого России нужно начать трезво оценивать ситуацию. Вряд ли заявления об уступках, сохранении лица или замораживании конфликта будут этому способствовать. Никто в мире не заинтересован в продолжительной войне. Никто не заинтересован в продовольственном кризисе. Но сегодня кратчайший путь к завершению войны – оружие, санкции и финансовая помощь Украине... Украине давали от трех дней до нескольких недель. Украинцы же защитили Киев, освободили три области и завершают освобождение четвертой. Сегодня те же люди предлагают нам подарить России восток и юг. Спасибо за совет, но, вероятно, возьмем помощь оружием», — резюмировал Подоляк.

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