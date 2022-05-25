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Оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донетчины

25 мая 2022, 20:59

Оккупанты убили еще 4 мирных жителей Донетчины

Сегодня, 25 мая, в результате российских обстрелов погибли еще 4 мирных жителя Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его информации, два человека погибли в Лимане, по одному — в Сидоровом и в Берестовом. Еще 12 человек получили ранения.

«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — добавил Кириленко.

Всего с начала российского вторжения подтверждена гибель 431 жителя Донетчины, еще 1168 человек получили ранения.

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