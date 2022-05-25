Ахметов оценил потери своего бизнеса в Мариуполе

Холдинг SCM Рината Ахметова потерял в Мариуполе металлургические комбинаты, общие убытки оцениваются в сумме до 20 миллардов долларов. Об этом заявил бизнесмен Ринат Ахметов в интервью «НВ».



Он отметил, что компания предъявит иск к России.



«После начала широкомасштабного наступления РФ 24 февраля 2022 года Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭС и еще десятки объектов промышленной инфраструктуры и зеленой энергетики частично или полностью уничтожены, или вынужденно выведены из эксплуатации. Капитализация этих объектов до начала войны составляла десятки миллиардов долларов. Однозначно мы предъявим иски к РФ и будем требовать надлежащую компенсацию всех убытков и утраченного бизнеса. Уже сейчас активно ведется кропотливая юридическая работа по этим вопросам. Мы будем предъявлять иски во всех международных и национальных инстанциях», — сказал Ахметов.



Что касается Мариуполя, проведена предварительная оценка потерь от уничтожения завода им. Ильича и «Азовстали».



«По восстановительной стоимости оценка потерь ММК им. Ильича и Азовстали из-за российской агрессии составляет от 17 до 20 миллиардов долларов. Окончательная сумма будет определена в исковом заявлении к РФ», — отметил Ринат Ахметов.

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