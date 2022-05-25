Полиция заменила похоронное бюро: В Лисичанске в братской могиле похоронили 150 человек

На Луганщине полиции пришлось сформировать похоронную команду, поскольку в зоне обстрелов не работают погребальные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«В настоящее время полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле», — говорится в сообщении.



По его словам, после войны родственники могут совершить перезахоронение.



«Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти. После войны мы все сделаем по-человечески», — добавил глава ОВА.