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Полиция заменила похоронное бюро: В Лисичанске в братской могиле похоронили 150 человек

25 мая 2022, 22:42

Полиция заменила похоронное бюро: В Лисичанске в братской могиле похоронили 150 человек

На Луганщине полиции пришлось сформировать похоронную команду, поскольку в зоне обстрелов не работают погребальные бюро. В Лисичанске в одном из районов в братской могиле похоронены 150 человек. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В настоящее время полиция Луганской области подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле», — говорится в сообщении.

По его словам, после войны родственники могут совершить перезахоронение.

«Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти. После войны мы все сделаем по-человечески», — добавил глава ОВА.

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